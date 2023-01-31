موسيماني يُحدد شرط مشاركة أمارال في مباراة الأهلي والأخدود

المهاجم الجديد لم يلعب بعد مع الأهلي

Shahid

لم يلعب ماركوس أمارال مهاجم الأهلي الجديد أي مباراة مع الفريق بعد رغم انضمامه له منذ ما يقرب أسبوعين، والسبب يعود لعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

الأهلي أبرم عدة صفقات في سوق الانتقالات الشتوي بينها المهاجم البرازيلي الذي يتواجد في جدة منذ أسبوعين تقريبًا لكنه لم يظهر بالقميص الأهلاوي بعد.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن أمارال لديه رغبة في لعب المباراة القادمة بين الأهلي والأخدود، والتي ستقام مساء الخميس القادم في جدة.

الرياضية أوضحت أن اللاعب سيخضع لاختبار بدني خلال مران اليوم الثلاثاء، وقد اشترط المدرب بيتسو موسيماني تخطي اللاعب لذلك الاختبار للمشاركة في المباراة.

الأهلي فاز على القيصومة في آخر مباريات دوري يلو واستعاد صدارة جدول الترتيب، وقد حصل اللاعبون على راحة من التدريبات خلال اليومين الأخيرين ومن المقرر أن يُستأنف المران مساء اليوم الثلاثاء.

Shahid