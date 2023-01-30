فيديو | "أهانك فكفاك ذلًا" .. جمهور الأهلي يوجع الاتحاديين في احتفالات التتويج بالسوبر

الاتحاديون بدأوا بالاستفزازات في ليلة التتويج بكأس السوبر السعودي، فكان رد الأهلاويين موحدًا

Shahid

رغم أن الأهلي لم يكن طرفًا في كأس السوبر السعودي هذا العام ورغم أن المنافسة بينه وبين الاتحاد على الألقاب غائبة منذ سنوات إلا أن كلاهما لا ينسى مضايقة الآخر في أي مناسبة تطرأ.

العميد توج بالأمس بطلًا لكأس السوبر بعد الفوز أمام الفيحاء في النهائي بثنائية نظيفة، سجلها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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وانتشر فيديو بالأمس من احتفال أحد جمهور الاتحاد باللقب من أمام مقر النادي الأهلي في جدة، إذ قام برفع صوت الأناشيد الاتحادية من خلال مذياع سيارته، ونزل يتمايل بالوشاح الأصفر والأسود.

جمهور الأهلي تداول هذا المقطع على نطاق واسع، لكنه اكتفى برد التلاسن بترديد مقولة شهيرة للكاتب النمساوي بيتر هاندكه من كتابه "حزن غير محتمل": "عندما تتذكر أحدًا عند انتصارك، فاعلم أنه أهانك فكفاك ذلًا".

يذكر أن العميد صعد لنهائي السوبر بعد الفوز أمام النصر في نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في حضور نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليعتلي منصة التتويج لأول مرة منذ عام 2018، وقتما توج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

Shahid