أخبار الأهلي اليوم | هيثم عسيري ضحية من جديد وحقيقة عرض الزمالك لبيتسو موسيماني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

"رينارد لا يستحيي" .. لاعب الأهلي يزيد اتهامات "منتخب الهلال" اشتعالًا

أصبحت عادة مع كل مرة يتم الإعلان بها عن قائمة معسكر منتخب السعودية في عهد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، أن تتردد اتهامات "منتخب الهلال"، لكن هذه المرة يبدو أن الفرنسي أوقع نفسه في الفخ . (طالع التفاصيل)

موسيماني يرفض المعسكر ويطلب ودية

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، رفض خوض الفريق لمعسكر داخلي خلال فترة التوقف المقبلة، على أن تستمر التدريبات اليومية بشكل طبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسيماني طلب إدارة الكرة بالنادي بالبحث عن مباراة ودية يخوضها الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد تأجيل مواجهة الفيصلي، ضمن الجولة الـ26 من دوري يلو، نظرًا لإقامة سباق "فورمولا 1" في مدينة جدة.

حقيقة عرض الزمالك لموسيماني

أكد موقع "كووورة" وفقًا لمصدر مسؤول في الزمالك أن النادي المصري لم يتواصل من قريب أو بعيد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للراقي.

وأوضح المصدر قائلًا: "لم نتواصل مع موسيماني، ولم نفاوضه من قريب أو بعيد، هو بالأساس مرتبط بعقد مع أهلي جدة، والزمالك لم يحسم مصير فيريرا بعد".

جدير بالذكر أن الزمالك يعاني من تراجع نتائجه محليًا وقاريًا، لكن مصير مدربه البرتغالي فيريرا لن يتحدد إلا بعد مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بعد غدٍ الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

"لقطة لن ينساها التاريخ" .. جمهور الأهلي يعود لغضبه تجاه هيثم عسيري

رغم مرور عامين على اللقطة إلا أن التاريخ يأبى أن تظل حية بين الحين والآخر، ويثور في كل مرة معها جمهور الأهلي السعودي على لاعبه هيثم عسيري. (طالع التفاصيل)

لا راحة للاعبي الهلال .. نجم النصر وثلاثي الأهلي في قائمة السعودية لمعسكر مارس

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة فريقه التي ستخوض معسكر إعداد في أواخر مارس الجاري، في مدينة جدة. (طالع التفاصيل)

عقدته من أيام الهلال .. لاعب الأهلي يستهزئ بالاتحاد

سخر الأوروجوياني نيكولاس ميليسي؛ محترف الأهلي السعودي، من الجار نادي الاتحاد، خلال ظهوره مع مشجع، في أحد المتاجر الكبرى في جدة. (طالع التفاصيل)

قبل اعتراض كنو .. غضب الدوسري وعجرفة السومة وأشهر مشادات اللاعبين والمدربين في السعودية

اعتراض محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، على مدربه الأرجنتيني رامون دياز أثناء استبداله ليلة أمس أمام الفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أعاد إلى الأذهان مواقف سابقة للاعبين دخلوا في مشادات غاضبة ومخجلة مع مدربيهم بسبب قرارات فنية مختلفة. (طالع التفاصيل)