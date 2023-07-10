أخبار الأهلي اليوم | "هدف النصر" بديل رياض محرز في الراقي وعرضان لعمر السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق العاشر من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق العاشر من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

فيديو | الأهلي أم الاتحاد؟ بوجبا يُجيب

تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لنجم وسط يوفنتوس بول بوجبا يُجيب خلاله على سؤال يتعلق بانضمامه إلى الأهلي أو الاتحاد. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحسم مستقبل عمر السومة نهائيًا وخطوة تؤجل تنفيذ القرار

حسمت إدارة النادي الأهلي مستقبل المهاجم السوري عمر السومة نهائيًا، إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن العملاق الجداوي قرر بيع المدة المتبقية من عقده هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

الحل بيد بيب جوارديولا .. الهلال يُعرقل خطط الأهلي لضم رياض محرز

يسعى النادي الأهلي جاهدًا لإقناع إدارة مانشستر سيتي بالتخلي عن الجناح الجزائري رياض محرز، خاصة بعدما توصل لاتفاق كامل معه حول البنود الشخصية، لكنه يُواجه عراقيل كُشف أخيرًا أن الهلال يقف خلفها. (طالع التفاصيل)

بعد رفض النصر .. السعودية قد تحول هذه الصفقة إلى الأهلي بدلًا من رياض محرز!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اختار صندوق الاستثمارات السعودية، النجم العالمي "البديل"، في حال فشلت صفقة انتقال الساحر الجزائري رياض محرز، إلى النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

الأهلي يريد التخلص منه .. عمر السومة على رادار فريق سعودي مفاجئ!

دخل نادي سعودي مفاجئ، في صراع التعاقد مع النجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"السعودية سئمت" .. دفاع أوروبي جديد عن ميركاتو المملكة أمام هجوم البعض

يومًا تلو الآخر، تحصد السعودية المساندين لنهضتها الكروية من الأوروبيين، رغم الانتقادات التي تخرج من البعض إلا أن المنصفين كُثر. (طالع التفاصيل)