أخبار الأهلي اليوم | هاسي يتحدث عن الهبوط لأول مرة ونجم برشلونة يدخل الحسابات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الرابع من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

"موسى المحياني مظلوم" وهل تعمد اللاعبين تهبيط الأهلي؟ .. هاسي يخرج عن صمته

بعد أن شارك في فضيحة النادي الأهلي السعودي التاريخية، بـ"الهبوط" إلى دوري يلو للدرجة الأولى، خرج المدير الفني الألباني بيسنيك هاسي، عن صمته. (طالع التفاصيل)

"الهدف تحقق" .. نجم الأهلي يعلن الرحيل رسميًا

أعلن أحد نجوم النادي الأهلي السعودي، الرحيل بشكل رسمي عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

هل كونتي هو مدرب الأهلي الجديد؟ .. هكذا جاءت نتيجة المفاوضات!

فتح النادي الأهلي، خط مفاوضات مكثف مع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

ساديو ماني وتياجو ألكانتارا .. الأهلي يصدم النصر ويتحصل على رد نجم ليفربول

صفقة الحارس السنغالي إدوارد ميندي وحدها لا تكفي، هكذا أكد النادي الأهلي السعودي، الذي يعمل حاليًا على ضم مجموعة من النجوم العالميين، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

بعد تراجعه وترحيبه بالرحيل .. الهلال والأهلي في سباق للتوقيع مع نجم برشلونة

التنافس بين أندية دوري روشن السعودي حول النجوم القادمين من أوروبا أصبح شرسًا في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أدى لتدخل صندوق الاستثمارات لضبط هذا الأمر.

ذلك لم يمنع الهلال والأهلي من الدخول في منافسة شرسة للفوز بخدمات نجم وسط برشلونة الذي يبدو قريبًا من الرحيل. (طالع التفاصيل)

إيطالي وبرتغالي .. دائرة المرشحين لتدريب الأهلي تتقلص إلى اسمين

فيما حل الهلال لغز المدرب بالتعاقد مع جورج جيسوس، والنصر بالاقتراب من إعلان لويس كاسترو مدربًا له، مازال الأهلي يُحاول حله قبل الدخول في معسكره الإعدادي للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

مفاجأة الأهلي .. ترك النجوم الكبار ويطارد لاعبًا مرفوضًا جماهيريًا

في الوقت الذي يطارد فيه الهلال والنصر والاتحاد، الأسماء العالمية الكبرى؛ ارتبط اسم مفاجئ، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)

مشاغب الهلال ومقاتل الاتحاد وثنائي الأهلي .. 8 نجوم رحيلهم يعني الندم!

لا يعلم أحد أيهم ستطوله ثورة الصفقات الصيفية في دوري روشن السعودي، لكن مؤكد أنها ستطيح بالكثيرين من فرقهم. (طالع التفاصيل)

رسالة قاسية للجمهور السعودي .. "أنتم بخلاء ولا يحق لكم المطالبة بصفقات عالمية!"

طمع جماهير الرباعي الكبير في السعودية؛ الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، في المزيد من اللاعبين العالميين، أغضب البعض، متهمًا الجماهير بالبخل وعدم دعم الأندية. (طالع التفاصيل)