إيطالي وبرتغالي .. دائرة المرشحين لتدريب الأهلي تتقلص إلى اسمين

الأهلي وقع مع ميندي وفيرمينو

فيما حل الهلال لغز المدرب بالتعاقد مع جورج جيسوس، والنصر بالاقتراب من إعلان لويس كاسترو مدربًا له، مازال الأهلي يُحاول حله قبل الدخول في معسكره الإعدادي للموسم الجديد.

النادي العائد لدوري المحترفين لم يُجدد عقد مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وقد ارتبط بعدد من المدربين على رأسهم جوزيه مورينيو لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أي منهم.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت أن دائرة المرشحين تقلصت حاليًا إلى اسمين، الأول هو لوتشيانو سباليتي المتوج مع نابولي بالدوري الإيطالي الموسم الماضي والذي رحل عن الفريق بعد خلافات مع المالك أوريليو دي لورينتيس.

الاسم الثاني هو البرتغالي ماركو سيلفا المتواجد مع فولهام منذ يوليو 2021 ومرتبط معهم بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في الأهلي يبذلون قصارى جهدهم لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن خاصة بعدما أجل النادي انطلاق معسكره الإعدادي لحين التعاقد مع مدرب.

يُشار إلى أن الأهلي قضى الموسم الأخير في دوري يلو السعودي ولكنه تُوج به وعاد لدوري روشن، وقد نجح في ضم الثلاثي السعودي فهد الرشيدي وسميحان النابت وعبد الله عطيف.