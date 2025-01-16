أخبار الأهلي اليوم | وصف نجوم الراقي بـ"الجثث" .. والجماهير تُهاجم اللاعبين بعد الهزيمة من الخلود!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 16 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 16 يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.

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مجهود خرافي "دون خطورة" .. إيفان توني "المدافع" لم يجد نفسه بلقاء الأهلي والخلود!

شارك النجم الإنجليزي إيفان توني في مباراة الأهلي ضد الخلود، وفشل في القيام بدوره وهو تسجيل الأهداف، ليجد نفسه تائهًا أمام التعليمات الغريبة التي حصل عليها من مدربه ماتياس يايسله! "اقرأ التفاصيل"

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"رياض محرز يضيع في غياب نصفه الثاني وأهلًا بالجوهرة الاتحادية الجديدة" .. سقوط تاريخي للأهلي أمام الخلود بليلة كيسييه الغريبة

الوضع لا يحتمل المزيد؛ ففي الوقت الذي يتعرض فيه مسؤولو النادي الأهلي والمدير الفني ماتياس يايسله لـ"الهجوم الجماهيري"، بسبب الفشل في ملف الصفقات وتذبذب النتائج؛ بات واجبًا على الفريق الأول لكرة القدم، أن يحقق الانتصار تلو الآخر. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "توني برا" .. جماهير الأهلي تُهاجم لاعبيها بعد الخسارة أمام الخلود

عبرت جماهير الأهلي عن غضبها الشديد تجاه لاعبيها، بعد الخسارة أمام الخلود، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، بدوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"هذا ما أمتلكه من لاعبين" .. ماتياس يايسله يلقي باللوم على إدارة الأهلي بعد الهزيمة أمام الخلود

عبر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، عن حزنه لهزيمة فريقه أمام الخلود، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

رغم ضغط يايسله والجمهور .. الأهلي يتخذ قرارًا صادمًا بشأن صفقة الجناح الأيسر!

تمر إدارة الأهلي برئاسة خالد العيسى حاليًا، بفترة صعبة للغاية، مع اقتراب الميركاتو الشتوي من نهايته، دون إبرام أي صفقة تُذكر، رغم الوعود التي قدموها للجماهير. "اقرأ التفاصيل"

"لاعبو الأهلي أشبه بالجثث" .. طلب بمعاقبة رياض محرز وهذا الدليل يبرئ ديميرال من الطرد!

تعرض فريق الكرة بالنادي الأهلي، لخسارة "مفاجئة" أمام مضيفه الخلود، بهدف نظيف أحرزه أليكس كويادو في الدقيقة 90+2، في مباراة شهدت طرد المدافع ميريح ديميرال في الدقيقة 54 من عمر مباراة الجولة الخامسة عشرة في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

"لا تحدث في دوري مدارس!" .. كشف المسؤول عن أزمة الكرات الفاسدة بمباراة الأهلي والخلود

وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، رسالة شديدة اللهجة حول أزمة الكرات، في مباراة الأهلي والخلود، والتي أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

اعتذاره لا يكفي .. رئيس نادٍ سابق يطالب برحيل ميريح ديميرال فورًا عن الأهلي!

قدم الدولي التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي لكرة القدم، لقطة جدلية، بعد تدخله العنيف على همام الهمامي، لاعب الخلود، خلال مباراة الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت خسارة الراقي بهدف دون مقابل. "اقرأ التفاصيل"

الدليل ما حدث لجوارديولا وجيسوس .. "أمنحوا الهلال لماتياس يايسله وسيحصل على كل البطولات"!

يرى الإعلامي حاتم خيمي، أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، لا يستحق الرحيل عن منصبه، وأن الفريق يقدم معه أفضل العروض، رغم النقص العددي في صفوفه. "اقرأ التفاصيل"