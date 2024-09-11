أخبار الأهلي اليوم | الشكوك تحيط برياض محرز .. ورحلة خاصة إلى الرياض!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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قبل كلاسيكو الأهلي .. غياب نجم مؤثر عن النصر وموعد مشاركة كريستيانو رونالدو في التدريبات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لكلاسيكو محلي كبير، مساء يوم الجمعة القادم؛ عندما يواجه عملاق جدة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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النصر غاضب .. "اعتراض" على موعد كلاسيكو الأهلي لهذا السبب!

قدّم نادي النصر، اعتراضًا على "جدولة" مباريات الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير أمام الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

"من بينهم الصفقة الجديدة" .. 5 إصابات في النصر قبل كلاسيكو الأهلي الكبير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لكلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، أمام عملاق جدة الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم. "اقرأ التفاصيل"

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"إصابة غامضة تحيّر أطباء النصر" .. تفاصيل معاناة أوتافيو الصحية بسبب دافيد أوسبينا

لا أحد داخل نادي النصر السعودي، يعرف مصير النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، من كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، أمام عملاق جدة الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

بعثة الأهلي تُغادر عبر طيران خاص إلى الرياض

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بعثة فريق الأهلي ستغادر عبر طيران خاص إلى الرياض مساء الخميس استعدادًا لمواجهة النصر.

وأضافت الصحيفة أنه تقرر أن يُغادر الأهلي بعد التدريب الأخير الذي سيُجريه الألماني ماتياس يايسله.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره النصر مساء الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأول بارك.

بعد إصابته مع الجزائر .. مشاركة رياض محرز ضد النصر محل شك

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن النجم الجزائري رياض محرز، سيخضع إلى اختبارات طبية، من أجل تحديد موقفه من المشاركة ضد النصر في دوري روشن السعودي.

وأضافت الصحيفة أن الاختبارات ستتم قبل انطلاق تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه من مواجهة النصر القادمة.