أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة هيرفي رينارد .. وسر "المساومة الخطيرة" على نجم الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 7 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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في ظل أزمة الأهلي .. حسم مصير ميندي والبريكان ومفاجأة عن رياض محرز

قبل أقل من 10 أيام عن استئناف النادي الأهلي مبارياته الرسمية؛ لا يزال الجدل يحيط بشأن مصير عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وعلى رأسهم الثنائي السنغالي إدوارد ميندي والسعودي فراس البريكان (طالع التفاصيل).

"لي ذراع" الشباب لنقل ثنائي الفريق إلى الاتحاد والأهلي .. آل الشيخ يفجرها

كشف الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب، عن أسرار خطيرة للغاية، تتعلق بمستقبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الليوث (طالع التفاصيل).

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تطور غير متوقع قد يعرقل رحيل محترف الأهلي

في تطور غير متوقع.. قد تتعرقل صفقة انتقال النجم المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير أيسر الأهلي السعودي، إلى طرابزون سبور التركي.

الإعلامي التركي يونس إيمري أعلن اليوم الأربعاء، اقتراب طرابزون سبور من التعاقد مع الظهير الأيسر ايريك بوكات، رغم أنباء ضم أليوسكي.

ماكسيمين يثير حماس جماهير النادي الأهلي

أثار النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، حماس جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".

ماكسيمين ظهر مستعدًا ومتحمسًا، لاستئناف المسابقات الرسمية مع النادي الأهلي؛ بعد فترة توقف طويلة، بسبب مشاركة منتخب السعودية في كأس آسيا.

بعد هروبه إلى "سيدات فرنسا" .. هيرفي رينارد قد يعود لفريق سعودي كبير!

بعد 11 شهرًا من رحيله عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ يبدو أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بدأ التخطيط لـ"العودة" إلى المملكة مجددًا (طالع التفاصيل).

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