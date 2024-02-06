في ظل أزمة الأهلي .. حسم مصير ميندي والبريكان ومفاجأة عن رياض محرز

مصير ثلاثي الأهلي قبل عودة المباريات الرسمية..

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قبل أقل من 10 أيام عن استئناف النادي الأهلي مبارياته الرسمية؛ لا يزال الجدل يحيط بشأن مصير عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وعلى رأسهم الثنائي السنغالي إدوارد ميندي والسعودي فراس البريكان.

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ميندي والبريكان لم يشاركا في تدريبات الأهلي، منذ انتهاء مشواريهما مع منتخبي السنغال والسعودية، في كأسي أمم إفريقيا وآسيا، على التوالي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن الحارس السنغالي والمهاجم السعودي، سوف يشاركا في تدريبات الراقي، خلال اليومين القادمين.

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الصحيفة أكدت على أن ميندي والبريكان، سيكونا جاهزين بشكل كامل، لمواجهة الأهلي والأخدود، يوم 16 فبراير الجاري، في أولى مباريات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف.

ومشاركة ميندي بالتحديد، تحل أزمة حراس المرمى الخطيرة في الأهلي؛ خاصة بعد انتقال محمد الربيعي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

ومن ناحيته.. عاد الساحر الجزائري رياض محرز، للمشاركة في تدريبات الفريق الأهلاوي، اليوم الثلاثاء؛ بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا؛ حيث أظهر جاهزية تامة لمواجهة الوحدة "الودية"، مساء الخميس.

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