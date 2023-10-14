أخبار الأهلي اليوم | محرز لا يُقلد بنزيما .. وشروط صارمة لماتياس يايسله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق الـ14 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، الموافق الـ14 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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لم يتمرد ككريم بنزيما وأحرج روبرتو فيرمينو .. رياض محرز أكثر من مجرد لاعب في الأهلي

"الله أكبر .. رياض محرز" هتاف أصبح يرجرج الملعب في كل مباراة للأهلي، ربما هو الوحيد من بين كافة صفقات الراقي العالمية الذي خطف الجماهير سريعًا ودفعها للهتاف له بشكل خاص إبان جُل اللقاءات. "اقرأ التفاصيل"

بسبب الأهلي .. النصر يطلب مبلغًا ضخمًا في صفقة فراس البريكان

وجه نادي النصر السعودي، طلبًا مهمًا إلى نظيره الفتح؛ بعد انتقال المهاجم الدولي الشاب فراس البريكان، إلى صفوف عملاق جدة الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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إجازة تحت التهديد .. يايسله يُفرض شروطًا صارمة على لاعبي الأهلي!

منح المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي إجازة للاعبيه لمدة 5 أيام، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، ولكن لها شروط صارمة على الجميع! "اقرأ التفاصيل"

يايسله يُتابع سيدات الأهلي أمام الشباب

حرص الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، على التواجد في مباراة الأهلي أمام الشباب، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

ويستغل يايسله فترة التوقف الحالية، من أجل مؤازرة فريق سيدات الأهلي، بافتتاح موسم 2023-2024 ببطولة الدوري السعودي للسيدات.

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