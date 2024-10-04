أخبار الأهلي اليوم | مانشستر سيتي يتغزل في رياض محرز .. وإدوارد ميندي يثير القلق!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

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"يقدم كرة قدم ممتازة" .. مدرب كروز أزول يحظى باهتمام أحد أندية دوري روشن "المهمة"

كشفت تقارير إعلامية، عن اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع مارتين أنسيلمي مدرب فريق كروز أزول المكسيكي، خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

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"حقيقة شجار ثنائي الأهلي والاتحاد" .. مدرب الجزائر يحسم جدل معاقبة رياض محرز وحسام عوار

كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن حقيقة "معاقبته" رياض محرز وحسام عوار، ثنائي عملاقي السعودية الأهلي والاتحاد على التوالي. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

فيديو | "رياض محرز ساحر العرب" .. مانشستر سيتي يغازل نجم الأهلي وسط حملة الانتقادات العنيفة ضده

مهما مرت الأيام.. لا يُمكن للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، أن ينسى نجمه الجزائري رياض محرز، الذي رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صيف 2023، منتقلًا إلى النادي الأهلي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة. "اقرأ التفاصيل"

وسط محاولات مكثفة .. إدوارد ميندي يُثير القلق داخل الأهلي قبل كلاسيكو الهلال!

أثار النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، القلق داخل ناديه، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد الهلال في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"