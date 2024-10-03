"حقيقة شجار ثنائي الأهلي والاتحاد" .. مدرب الجزئر يحسم جدل معاقبة رياض محرز وحسام عوار

محرز وعوار ينشطان في "فريقين غريمين" بالسعودية..

كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن حقيقة "معاقبته" رياض محرز وحسام عوار، ثنائي عملاقي السعودية الأهلي والاتحاد على التوالي.

محرز وعوار لعبا مع الجزائر ضد غينيا الإستوائية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، قبل أن يغيبا عن لقاء ليبيريا في الأسبوع الثاني؛ وسط أنباء عن "شجارهما" في التدريبات الجماعية.

وعن ذلك يقول بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس: "لا أساس من الصحة لما تم تداوله؛ بشأن (شجار) محرز وعوار في التدريبات الجماعية، التي سبقت مباراة ليبيريا، خلال فترة التوقف الدولي الماضي".

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وأكد المدير الفني البوسني في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "أوراس" الجزائرية، أن ثنائي الأهلي والاتحاد لم يتمكنا من اللعب ضد ليبيريا؛ بسبب تعرضيهما لإصابة طفيفة.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري؛ هو الذي نصحه بـ"إبعاد" رياض محرز وحسام عوار عن المواجهة الماضية، منعًا لتفاقم إصابتيهما؛ حيث أثبتت الفحوصات التي خضعا لها، استحالة مشاركتيهما.

فلاديمير بيتكوفيتش قام باستدعاء محرز وعوار، إلى قائمة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في فترة التوقف الدولي القادم، والتي تشهد مباراتين ضد توجو، يومي 10 و14 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.



جدير بالذكر أن منتخب الجزائر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات، بالعلامة الكاملة "6 نقاط"، وبفارق 4 نقاط عن توجو "الوصيفة"، و5 نقاط عن غينيا الإستوائية وليبيريا.