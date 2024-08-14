أخبار الأهلي اليوم | لاعب الراقي يورط ماتياس يايسله بعد السوبر وتصريح صادم من خالد العيسى

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ14 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ14 من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

الوحدة يجهز الأهلي للدوري

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي سيخوض ودية أخيرة قبل انطلاق منافساته في دوري روشن 2024-2025، إذ يلتقي بالوحدة بعد غدٍ الجمعة.

ويهدف ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، من وراء مواجهة فرسان مكة إلى إشراك جميع اللاعبين بعد وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي الهزيمة أمام الهلال في نصف النهائي، أمس الثلاثاء.

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"كنتم الأفضل" .. عمر السومة يوجه رسالة إلى الأهلي وجماهيره بعد السقوط أمام الهلال

على الرغم من رحيله عن النادي الأهلي السعودي، منذ عامين تقريبًا؛ إلا أن الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم العربي القطري الحالي، لا ينسى الراقي وجماهيره أبدًا. (طالع التفاصيل)

ينافس آرسنال وتشيلسي .. الكشف عن عرض الأهلي لـ"التعاقد" مع نجم إنجلترا

يكثف مسؤولو النادي الأهلي السعودي، من البحث عن مهاجم أجنبي جديد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

لا مجال للاستسلام.. صندوق الاستثمار يستخدم "خطة مبابي" لإقناع فينيسيوس بالأهلي!

بعد الأنباء حول رفض ريال مدريد لإمكانية التخلي عن فينيسيوس جونيور لصالح الأهلي، يرفع صندوق الاستثمار السعودي شعار "لا للاستسلام" ردًا على هذا الموقف. (طالع التفاصيل)

فيديو | تورط مدير "رابطة الأهلي" بدر تركستاني في مشاجرة عقب موقعة الهلال

تورط مدير رابطة جماهير النادي الأهلي بدر تركستاني، في مشاجرة عقب خسارة فريقه أمام الهلال، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024. (طالع التفاصيل)

فيديو | نجح في اللعب على معنوياتهم .. ياسين بونو يستفز لاعبي الأهلي أثناء ترجيحيات السوبر

لأن الروح المعنوية تلعب دورًا مهمًا في الانتصارات، عمل المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، على التأثير على لاعبي الأهلي خلال ركلات الترجيح بكأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

"هذا سر تفوق الهلال ولم أُهمش كيسييه ومحرز!" .. ماتياس يايسله يدافع عن نفسه بعد وداع الأهلي للسوبر

تحدث الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، في المؤتمر الصحفي بعد وداع فريقه لكأس السوبر السعودي، معترفًا بقوة الهلال، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الراقي قدم مباراة أكثر من رائعة. (طالع التفاصيل)

"رياض محرز أكبر دليل!" .. جورج جيسوس يتحدى جماهير الهلال الغاضبة بعد كلاسيكو الأهلي

تلقى الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، نجم نادي الهلال السعودي، "صافرات استهجان" قوية للغاية، من جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة عملاق جدة الأهلي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلي. (طالع التفاصيل)

"تصريحات تورط يايسله بشكل أكبر" .. فرانك كيسييه يكشف سبب استبعاده ورياض محرز من تنفيذ الجزائيات ضد الهلال

شهدت ركلات الجزاء الترجيحية في كلاسيكو الهلال والأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025، جدلًا كبيرًا للغاية. (طالع التفاصيل)

كأس السوبر | "لا تأمن الهلال حتى النهاية" .. تجميد علي البليهي أصبح قريبًا وركلات الجزاء تحبط خدعة يايسله الناجحة

"لا تأمن الهلال حتى إطلاق صافرة النهاية".. حقيقة أثبتها نجوم الفريق الأزرق مجددًا؛ وهذه المرة في كلاسيكو السعودية الكبير أمام الأهلي، مساء أمس الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

كأس السوبر | "اللمسة الأفضل بالعالم" .. لوحة رياض محرز الفنية تفشل في إنقاذ الأهلي من أنياب ياسين بونو!

لو لم يصل إلى الشباك بنفسه، لا تقلق، ستأتي اللقطة التي سيوصل فريقك بها إلى مرمى المنافس، حتى ولو عن طريق لمسة واحدة فقط.

النجم الجزائري رياض محرز، ورغم كل الانتقادات التي وجهت له أمام الهلال في كأس السوبر السعودي بأنه كان "يتمشى" على أرض الملعب، كان صاحب كلمة السر في هدف كاد أن يمنح فريقه بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة "كأس الدرعية للسوبر السعودي". (طالع التفاصيل)

أنشيلوتي: "تكهنات" فينيسيوس لا تقلقني!

رد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن صفوف ريال مدريد وانتقاله إلى الأهلي السعودي هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

"ليس لدينا أموال!" .. خالد العيسى يصدم جمهور الأهلي بعد محاصرته في كلاسيكو الهلال

وجّه خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، صدمة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش مواجهة عملاق الرياض الهلال. (طالع التفاصيل)

"عرض وحشي لا يقارن بريال مدريد" .. المقربون من فينيسيوس جونيور يثيرون جنون الأهلي بـ"رد مفاجئ"

"كل شيء ممكن في كرة القدم".. بهذا الشعار تتابع جماهير النادي الأهلي السعودي، تطورات مفاوضات المملكة العربية السعودية مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد. (طالع التفاصيل)