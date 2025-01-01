أخبار الأهلي اليوم | لوكمان يستجيب لطلب مشجع الراقي ورسالة حب من رياض محرز واستهداف لاعب الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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لوكمان يستجيب لطلب مشجع الأهلي

استجاب أديمولا لوكمان؛ لاعب أتالانتا، لطلب أحد مشجعي الأهلي خلال مران فريقه، اليوم الأربعاء.

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اللاعب موجود حاليًا في السعودية رفقة فريقه، استعدادًا لمواجهة إنتر غدًا الخميس، في كأس السوبر الإيطالي.

وعلى هامش المران، طلب مشجع أهلاوي من لوكمان التوقيع على قميص الراقي، وهو ما وافق عليه بود كبير.

ويعد المهاجم النيجيري أحد مطالب الجماهير لإدارة قلعة الكؤوس للتعاقد معه خلال الشتاء الجاري، رغم أن عقده ممتد مع أتالانتا حتى صيف 2026.

رسالة حب من رياض محرز

استعرض الجناح الجزائري رياض محرز ملخص عام 2024 عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

محارب الصحراء نشر مقطع فيديو يجمع أبرز لقطاته بقميص الراقي، الذي انضم له في صيف 2023، مرفقًا إياه برمز تعبيري "قلب أخضر"، لون طاقم الفريق.

يستهدف ثنائي الهلال والشباب .. طلب مفاجئ من ماتياس يايسله لتدعيم صفوف الأهلي

تقدم المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بطلب مفاجئ لإدارة ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليستهدف ثنائي من الهلال والشباب. (طالع التفاصيل)

GOAL

الاتحاد يستهدف حارس مرمى النصر والأهلي يخطط للانقضاض على ثنائي الشباب

يبدو أن سوق الانتقالات الشتوي في دوري روشن السعودي سيُشهد نشاطًا ملحوظًا على الصعيد المحلي وسط توقعات بهدوء كبير على مستوى اللاعبين الأجانب. (طالع التفاصيل)

بعد اعترافه صراحةً بتشجيع الهلال .. حملة لطرد عضو تنفيذي في إدارة الأهلي

لا يمل الجمهور من البحث في الدفاتر القديمة، التي تورط المسؤولين، وهو هو الموقف حاليًا بين الأهلاويين وأيمن الراشد؛ العضو التنفيذي في مجلس قلعة الكؤوس. (طالع التفاصيل)