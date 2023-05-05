أخبار الأهلي اليوم | عودة الثلاثي أمام العربي، وتهنئة يوسف بلايلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 مايو 2023.

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الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للعربي

يستأنف الأهلي تدريباته يوم غدٍ السبت بعد الراحة التي منحها المدرب بيتسو موسيماني لمدة يومين للاعبين عقب الفوز على هجر.

الأهلي يستعد لمواجهة العربي في الجولة الـ31 من دوري يلو السعودي مساء الثلاثاء القادم في جدة.

الأهلي يستعيد لاعبيه الثلاثة أمام العربي

سمح الجهاز الطبي في النادي الأهلي للثنائي علي مجرشي وعلي الأسمري بالعودة إلى التدريبات الجماعية عند استئنافها يوم غدٍ السبت، وذلك بعد تعافيهما التام من الإصابة التي أبعدتهما عن اللعب خلال المباريات الأخيرة.

الأهلي سيستعيد كذلك مدافعه باستوس الذي غاب عن مواجهة هجر للإيقاف.

يوسف بلايلي يُهنئ الأهلي بالعودة لدوري المحترفين

هنأ الجزائري يوسف بلايلي فريقه السابق الأهلي بالعودة إلى دوري المحترفين السعودي، وذلك عبر حسابه على سناب شات.

بلايلي كان قد خاض تجربة غير ناجحة في جدة انتهت بفسخ عقده من جانب واحد.

السومة يُواصل التألق في قطر

عمر السومة مهاجم الأهلي المعار يحظى بتجربة إيجابية جدًا في الدوري القطري.

يكتب التاريخ قبل العودة للأهلي .. السومة يحرز "الهاتريك" الثاني له في الدوري القطري

الهدية الأولى لموسيماني بعد العودة تلقى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي هديته الأولى بعد العودة إلى دوري المحترفين. أول هدية لعودة الأهلي .. إعلامي يكفئ موسيماني بعد مرور كبوة دوري يلو

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