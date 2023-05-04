أول هدية لعودة الأهلي .. إعلامي يكفئ بيتسو موسيماني بعد مرور كبوة دوري يلو

المدرب الجنوب إفريقي أتم مهمة العودة للدوري السعودي للمحترفين بنجاح، وأمامه مهمة التتويج بلقب دوري يلو

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استقبل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي السعودي، أول هدية له بعدما قاد الراقي للعودة من جديد لدوري المحترفين السعودي.

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الراقي عاد لمكانه الطبيعي من جديد أول أمس الأربعاء، بعد الفوز أمام هجر في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد، إذ جاء هدف الفوز في الدقيقة 7+90، ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

ونشر قسم "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" فيديو، يجمع موسيماني بالإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، حيث يقوم الأخير بإهدائه زجاجة عطر، كمكافأة لإتمامه المهمة بنجاح.

جدير بالذكر أن الراقي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو حاليًا بـ65 نقطة، وتتبقى أربع جولات على نهاية الموسم.

وقاد موسيماني الراقي في 25 مباراة، فاز في 17 منها، وتعادل في ست، وخسر مباراتين.

Shahid