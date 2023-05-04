يكتب التاريخ قبل العودة للأهلي .. عمر السومة يحرز "الهاتريك" الثاني له في الدوري القطري

العقيد قاد العربي للفوز أمام الغرافة بثلاثية من توقيعه

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يأبى المهاجم السوري عمر السومة أن يعود للأهلي السعودي دون أن يكتب تاريخًا خاصًا به في دوري نجوم قطر، رفقة العربي.

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العقيد قاد العربي اليوم الخميس، للفوز أمام الغرافة بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ21 من دوري النجوم؛ الثلاثية من توقيع السومة.

"الهاتريك" أحرزه المهاجم السوري خلال 21 دقيقة، منه الهدف الثاني من ضربة جزاء، ليحرز الهاتريك الثاني له في الموسم الجاري.

"الهاتريك" الأول أحرزه العقيد في شباك الريان، ضمن الجولة الـ13، وأصبح اللاعب الوحيد الذي أحرز الثلاثية مرتين في الموسم الجاري.

بجانب هذا، يتصدر السومة حاليًا قائمة هدافي الموسم الجاري برصيد 18 هدفًا، متساويًا مع مايكل أولونجا؛ لاعب الدحيل.

جدير بالذكر أن العربي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متأخرًا عن الدحيل؛ صاحب الصدارة، بنقطتين، مع بقاء جولة واحدة فقط على نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعود السوري للأهلي السعودي بنهاية دوري نجوم قطر، إذ انتهت فترة إعارته، التي بدأت في الصيف الماضي.

Shahid