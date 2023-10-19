أخبار الأهلي اليوم | ظواهر مبشرة في الراقي وذكريات رياض محرز في إنجلترا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"من فاعلية محرز السيئ إلى حب يايسله ودماء كيسييه" .. ظواهر تمهد لطوفان أهلاوي قادم

ظواهر أهلاوية تمهد للاحتفال بالألقاب في الموسم الرياضي الحالي. (طالع التفاصيل)

تحذير الوحدة للاعبيه قبل مواجهة الأهلي

أكد فيكتور سيموس؛ إدارة الوحدة، أنه قام بتحذير لاعبيه من ترك الاستحواذ للاعبي الأهلي، مشددًا على أن الخسارة وقتها حتمية.

الراقي يستضيف فرسان مكة بعد غد السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقال سيموس حول المباراة المنتظرة، في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "لدينا فريق جيد، أعتقد أنه قادر على منافسة الجميع، ما ينقصنا هو التركيز أكثر، والانتصارات مهمة لرفع معنوياتنا، الأهلي فريق قوي ولديه لاعبين كبار، أنا أحفز لاعبي الوحدة كي لا يتركوا الاستحواذ للاعبي الأهلي، لأنهم إذا سيطروا فالفوز وقتها سيكون صعبًا".

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جديد صيانة ملعب الأمير عبد الله الفيصل

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" فيديو لاستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، والذي تجري به أعمال الصيانة خلال الفترة الحالية.

وشهدت أعمال الصيانة إزالة الشاشات الخارجية، بجانب إزالة الحواجز الحديدية في المدرجات، ولا تزال الأعمال جارية.

ليستر سيتي يعيد ذكريات محرز

أعاد نادي ليستر سيتي الإنجليزي على جماهيره ذكريات الجزائري رياض محرز؛ نجم الأهلي، خلال الموسم التاريخي الذي قاده به لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجاز تاريخي.

النادي الإنجليزي نشر فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لمجموعة من أهداف محارب الصحراء، مع تعليق: "سحر محرز!".

بينهما نجم المغرب .. أندية دوري روشن توجه أنظارها إلى مدافعي الدوري الإنجليزي!

بدأت أندية دوري روشن السعودي، في التحرك خلال الوقت الحالي، لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبقى على انطلاقها حوالي 70 يومًا، ليتم استهداف مدافعين بالدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

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