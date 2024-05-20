أخبار الأهلي اليوم | صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي وفيرمينو يتحدث عن الإنجاز "الذي لم يصدقه أحد"!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ20 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ20 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"فشل البليهي في استفزازه" .. نجم توتنهام مطلوب من عملاق الدوري السعودي!

عاد الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم فريق الكرة بنادي توتنهام الإنجليزي، لاهتمامات أندية دوري روشن السعودي، حيث بات ضمن الأسماء المُرشحة للانتقال إلى المملكة في الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

"لم يثق بنا أحد" .. تصريح مثير من نجم الأهلي بعد الصعود الآسيوي

أعرب البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في حجز مقعد آسيوي خلال الموسم المقبل.

وقال فيرمينو، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه سعيد بانتصار الأهلي على أبها بنتيجة (5-1)، في لقاء الجولة 32، والتأهل إلى دوري النخبة الآسيوية، وهو الإنجاز الذي وصفه البرازيلي بأن "لم يكن أحد ليثق في حدوثه"، مضيفًا "موسمنا جيد، ومررنا بمراحل صعبة، ولكننا الآن في المركز الثالث".

وحجز الأهلي مقعدًا في دوري النخبة الآسيوية، برفقة الهلال والنصر، بعد ضمان المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 61 نقطة من 32 مباراة، قبل جولتين على نهاية الموسم.

أسطورة الاتحاد يكشف "أزمة عداوة" في أحد الأندية.. والشنيف: أعرف عمّن تتحدث!

"بدون ذكر أسماء"، هكذا وصف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أحد الأندية بأنه يعاني من وجود أزمة عداوة بين المحترفين الأجانب في صفوفه. (طالع التفاصيل)

"رونالدو، بنزيما أم محرز؟" .. إعلامي يثير الجدل بانتقال عالمي للغريم في الصيف!

بين اعتراف فهد بن نافل، رئيس الهلال، بتفاوض النادي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انتقاله إلى النصر، وأنباء المفاوضات الشتوية حول انتقال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، إلى الأهلي أو الشباب، باتت جماهير الكرة السعودية على موعد مع كواليس مثيرة حول موسم الانتقالات في الصيف المُقبل. (طالع التفاصيل)

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"تدرب مع يايسله وارتبط اسمه بالأهلي" .. هداف أوروبي يشعل منافسة "سعودية - إنجليزية" قبل زحام الصيف!

مع اقتراب الميركاتو الصيفي، دخل مهاجم أوروبي في قائمة المُرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعد تلقي أكثر من عرض لتمثيل أندية المملكة في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

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