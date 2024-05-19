الكشف عن النادي السعودي الذي يرغب في ضم سون هيونج مين في الصيف..

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عاد الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم فريق الكرة بنادي توتنهام الإنجليزي، لاهتمامات أندية دوري روشن السعودي، حيث بات ضمن الأسماء المُرشحة للانتقال إلى المملكة في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأفادت مصادر لقنوات الكأس القطرية، بأن لجنة الاستقطابات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، مهتمة بالتعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وسط اهتمام من النادي الأهلي.

ويتصدر سون هيونج مين، قائمتي الأكثر تسجيلًا للأهداف وصناعة للتمريرات الحاسمة بين لاعبي توتنهام خلال موسم 2023-2024، برصيد 17 هدفًا و9 تمريرة حاسمة.

ويلعب الأهلي بورقة ثمينة، في الميركاتو الصيفي، وهي التأهل إلى بطولة دوري النخبة الآسيوية، في الموسم المقبل، بعد ضمان المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، بالوصول إلى 61 نقطة من 32 مباراة، وقبل جولتين من نهاية الموسم.

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ويرتبط سون (31 عامًا) بعقد مع توتنهام حتى يونيو 2025، فيما خاض الكوري 407 مباراة بقميص النادي الإنجليزي، سجل خلالها 162 هدف وصنع 83 تمريرة حاسمة.

يذكر أن مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، قد شهدت محاولة استفزازية من المدافع علي البليهي للاعب سون هيونج مين، قبل أن يتواصل اللقاء الذي امتد إلى ركلات الترجيح، حيث ودع الأخضر منافسات البطولة الآسيوية.

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