"تدرب مع يايسله وارتبط اسمه بالأهلي" .. هداف أوروبي يشعل منافسة "سعودية - إنجليزية" قبل زحام الصيف!

رومانو يكشف موقف اللاعب من العروض السعودية..

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مع اقتراب الميركاتو الصيفي، دخل مهاجم أوروبي في قائمة المُرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعد تلقي أكثر من عرض لتمثيل أندية المملكة في الموسم المقبل.

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وأفاد خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، بأن السلوفيني بينجامين شيشكو، مهاجم فريق الكرة بنادي لايبزيج الألماني، تلقى عرضين من أندية الدوري السعودي، رغم ارتباطه بعقد مع الفريق حتى يونيو 2028.

وذكرت تقارير أن شيشكو، الذي تدرب مع المدرب الألماني ماتياس يايسله أثناء قيادة سالزبورج النمساوي، يعد ضمن خيارات النادي الأهلي، برفقة سولانكي، مهاجم بورنموث الإنجليزي.

في المقابل، أوضح رومانو أنه رغم العروض المالية الضخمة، فإن شيشكو ليس لديه أي خطة على الإطلاق للسفر إلى السعودية؛ حيث قدم لايبزيج عرضًا بعقد جديد، كما تواصل أندية الدوري الإنجليزي، الضغط من أجل الظفر بتوقيع اللاعب.

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وشارك شيشكو مع لايبزيج في 42 مباراة خلال موسم 2023-2024، حيث سجل 14 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين في 31 مباراة بالدوري الألماني، كما سجل هدفين في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وهدفين في مباراتين بكأس ألمانيا، كما شارك في كأس السوبر الألماني.

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