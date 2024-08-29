أخبار الأهلي اليوم | صفقة تبادلية مفاجئة .. وفيكتور أوسيمين يقترب!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024.

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الأهلي يعض أصابع الندم .. مراد خضري يحرج ماتياس يايسله ويضعه تحت المقصلة!

"عض أصابع الندم" سيد الموقف في الوسط الأهلاوي حاليًا بعد ما يقدمه مراد خضري مع ناديه الجديد الوحدة منذ بداية الموسم الجاري من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"الصلح خير" .. رياض محرز يظهر في قائمة الجزائر لأول مرة عقب رحيل جمال بلماضي

يبدو أن محاولات الصلح وتقريب وجهات النظر الأخيرة بين فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر ورياض محرز، نجم الأهلي السعودي، قد نجحت أخيرًا، وهو ما أسفر عن عودة اللاعب للظهور مع الخُضر بعد انقطاع دام عدة أشهر. "اقرأ التفاصيل"

كونجيرتون يصل إلى إيطاليا لحسم صفقة أوسيمين

كشف الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن لي كونجيرتون المدير الرياضي للنادي الأهلي وصل إلى إيطاليا من أجل حسم التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويسعى الأهلي لحسم التعاقد مع فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد رغبة نابولي في التخلص منه.

الأهلي يقترب من إيفان توني

كشفت صحيفة "الجزيرة" عن اقتراب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع النجم إيفان توني لاعب برينتفورد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الساعات القادمة قد تشهد حسم صفقة توني بشكل رسمي لصالح الراقي.

الأهلي طرف فيها .. صفقة تبادلية مفاجئة في دوري روشن

كشف الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن هناك صفقة تبادلية مفاجئة قادمة ستحدث في دوري روشن السعودي.

ونشر العجلان عبر حسابه تغريدة جاء فيها: "قد تشهد الـ48 ساعة القادمة صفقات تبادلية مفاجئة في سوق الانتقالات السعودي"، وقام بالإشارة إلى التعاون والنصر والأهلي.