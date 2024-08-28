الأهلي يعض أصابع الندم .. مراد خضري يحرج ماتياس يايسله ويضعه تحت المقصلة!

موهبة الأهلي تنفجر خارج أسوار قلعة الكؤوس..

"عض أصابع الندم" سيد الموقف في الوسط الأهلاوي حاليًا بعد ما يقدمه مراد خضري مع ناديه الجديد الوحدة منذ بداية الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

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صاحب الـ21 عامًا كان قد استغنى عنه الراقي في الصيف الجاري، لينضم لفرسان مكة في صفقة انتقال حر.

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تلك الخطوة عرضت الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، وإدارة النادي برئاسة خالد العيسى، لعديد الانتقادات، خاصةً وأنها استغناء نهائي، وليست مجرد إعارة.

وما زاد من ذلك الهجوم الليلة، هو ما يقدمه خضري مع الوحدة، إذ قاده أمس الأربعاء، للفوز أمام العروبة (2-1)، بإحرازه هدف قاتل في الدقيقة 3+90، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن.

وفي الجولة الأولى أيضًا، كان موهبة الأهلي المغادرة قد أحرز هدفًا في الدقيقة 4+90 أمام الرياض، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3).

وانهال الجمهور بالهجوم على مسؤولي قلعة الراقي، فكتب أحدهم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أحد مواهب الأهلي التي فرط بها المتدرب الفاشل ماتياس يايسله .. مبروك مراد خضري تستاهل كل خير بالتوفيق"، فيما علق آخر: "بعد أن حذرنا: هاهو الكابتن مراد ابن الصديق محمد خضري يسجل للمرة الثانية في مرمى العروبة بعد ان سجل في مرمى نادي الرياض مع فريقه الجديد الوحدة بعد ان نشأ في أكاديمية الاهلي وترعرع في الفئات السنية ولم يكلف المتدرب يايسلة النظر آلية او أعطاه اي فرصة".