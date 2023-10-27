أخبار الأهلي اليوم | سر فشل ضم نجم إنتر .. وحسم موقف كيسييه وماكسيمين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

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صفقة نارية .. رومانو يكشف سر فشل الأهلي في ضم نجم إنتر

أبرم الأهلي عددًا من الصفقات القوية خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، لكنه كاد أن يُتوج جهده بصفقة نارية من الدوري الإيطالي إلا أن مساعيه لم تنجح. "اقرأ التفاصيل"

جورج جيسوس .. التعلم من يايسله مفتاح النجاح مع الهلال

على الرغم من أن عمر البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال يساوي ضعف عمر الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، إلا أنه من الواضح أن مدرب الزعيم يحتاج للتعلم من المدرب الشاب. "اقرأ التفاصيل"

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"كلاسيكو وصيف العرب وبطل دوري يلو" .. سخرية نصراوية من قمة الأهلي والهلال

يترقب الجمهور السعودي القمة الثالثة في دوري روشن هذا الموسم، والتي ستجمع الهلال والأهلي في الرياض مساء غدٍ الجمعة، بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد وقمة النصر والأهلي. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي غادر للرياض .. الجهاز الطبي يحسم موقف كيسييه وماكسيمين من مواجهة الهلال

حسم الجهاز الطبي للنادي الأهلي موقف الجناح آلان سان ماكسيمين ونجم الوسط فرانك كيسييه من مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم غدٍ الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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