أخبار الأهلي اليوم | سر فراس البريكان، والصفقة التي ستزيد الأوجاع!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 ديسمبر 2023

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يبدو أن ماتياس يايسله لا يريد الاكتفاء بالمهاجم المحلي، لكن تحركه محل تساؤلات أيضًا!

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اسم جديد يرتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي في "الشتوية"

صفقة مثيرة للجدل قد تنضم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

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مستقبل روبرتو فيرمينو لا يزال يثير الجدل في النادي الأهلي

رد شجاع من فراس البريكان على منافسته مع روبرتو فيرمينو

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