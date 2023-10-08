أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز يكشف معاناته في جدة ومدرب الجزائر يتحدث عن خلافة يايسله لأول مرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الثامن من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الثامن من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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كواليس علاج كيسييه في الديربي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للأهلي أخضع الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الفريق، لأكثر من غرزة قبل رحيله عن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، عقب نهاية الديربي أمام الاتحاد.

الإيفواري كان قد أصيب خلال اصطدامه بالبرازيلي لويس فيليبي؛ مدافع العميد، وأكمل المباراة برأس مربوط قبل أن يتم إجراء الغرز له عقب نهاية اللقاء.

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الحريجي يعود

انتظم بسام الحريجي؛ ظهير الأهلي، في المران الجماعي لفريقه أمس السبت، بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق.

الحريجي أصيب في الجولة السابعة خلال مواجهة العين في ذراعه، بعد سقوطه على كوعه بشكل خاطئ، وهو ما احتاج ابتعاده عن المباريات لعدة أيام.

ما السبب؟ نقل مباريات الاتحاد والأهلي من جدة في دوري روشن السعودي!

قررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إجراء بعض التعديلات على عدد من مباريات الجولتين العاشرة والحادية عشر من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

هل يقبل خلافة ماتياس يايسله؟ .. جمال بلماضي يتحدث لأول مرة عن محاولات الأهلي التعاقد معه

التوقف الدولي الحالي فرصة مناسبة لجمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، لعقد مؤتمره الصحفي وأنسب للصحفيين لمعرفة حقيقة العرض السعودي الضخم الذي تلقاه. (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد الاتهامات لإدارة أنمار الحائلي .. حقيقة صاحب فكرة تيفو "تتذكرني؟" المثير للجدل في الديربي

"الطقطقة" قبل المباريات سلاح ذو حدين، وحاليًا يدفع نادي الاتحاد السعودي ثمن ذلك بعدما تلقى الهزيمة أمام الأهلي في ديربي جدة. (طالع التفاصيل)

لم يتأقلم بعد مع الأهلي! .. رياض محرز يجدد شكواه من الأوضاع في جدة

شهران مرا من انطلاق دوري روشن السعودي ولا يزال الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي، يعاني من الشكوى نفسها، التي كشف عنها منذ الجولة الثانية. (طالع التفاصيل)

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