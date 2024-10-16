أخبار الأهلي اليوم | محرز وديميرال يصلان جدة .. وابن الراقي مرشح لتدريب الأخضر

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي ينتقل من الدمام إلى الدوحة بعد مواجهة الخليج

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الأهلي قرر الانتقال من الدمام إلى الدوحة مباشرة، بعد انتهاء مباراة الخليج مساء الجمعة المقبل، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وأضافت الصحيفة أن أن ضيق الوقت جعل إدارة الكرة في الأهلي تتخذ قرارًا بعدم العودة إلى جدة، على أن يُغادر الفريق إلى الدوحة عبر طائرة خاصة، بسبب ضيق الوقت بين المواجهتين في الدوري، ثم أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

محرز وديميرال يصلان إلى جدة للمشاركة ضد الخليج

وصل النجم الجزائري رياض محرز والتركي ميريح ديميرال إلى جدة اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المهمة الوطنية مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الماضية.

ومن المقرر أن يُشارك محرز وديميرال خلال مباراة الأهلي المقبلة ضد الخليج في دوري روشن السعودي.

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