أخبار الأهلي اليوم | رسالة تكشف مصير عمر السومة الرسمي وانتقام إلهي من لاعب الراقي السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ17 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ17 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشعلة والأهلي؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ32.

تأكيد رسمي وفراق صعب .. عمر السومة يحسم جدل "رفض عودته للأهلي"

ربما هذه المرة هي حسم رسمي لمصير السوري عمر السومة مع الأهلي السعودي، بعد جدل رفض بعض الأهلاوية عودته. (طالع التفاصيل)

الانتقال إلى الأهلي؟ .. مزاد لخطف نجم الهلال في أكبر صفقات الميركاتو

اشتعل المزاد لـ"خطف" أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

مهمة دولية مفاجئة .. بيتسو موسيماني مرشح لمنصب قوي بعد نجاحه مع الأهلي

بعدما قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التحرر من قارته الإفريقية والخروج في مهمة آسيوية أولى في مسيرته بقيادة الأهلي السعودي الموسم الجاري، يبدو أن هناك عودة محتملة للقارة السمراء. (طالع التفاصيل)

"لا أحد يريدك" .. نجم الأهلي غدر بالنادي فتعرض لانتقام إلهي يهدد مسيرته

يبدو أن لعنة النادي الأهلي، أصبحت تطارد أحد نجومه السابقين؛ بعد أن تخلى عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل مفاجئ وغريب. (طالع التفاصيل)