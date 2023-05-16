"لا أحد يريدك" .. نجم الأهلي غدر بالنادي فتعرض لانتقام إلهي يهدد مسيرته

مسيرته اقتربت من النهاية بعد الهروب من الأهلي

يبدو أن لعنة النادي الأهلي، أصبحت تطارد أحد نجومه السابقين؛ بعد أن تخلى عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل مفاجئ وغريب.

هذا النجم الأهلاوي السابق؛ هو البرازيلي باولينيو، الذي مثل الفريق في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، قبل أن يرحل إلى بلاده؛ بحجة تعرضه لظروف عائلية.

وبعد عودته إلى البرازيل، انضم باولينيو إلى النادي المحلي كورينثيانز؛ والذي بدأ اللعب معه بشكل رسمي، في يناير 2022.

ولكن، بعد موسم ونصف فقط، بدأ مسؤولو كورينثيانز، في البحث عن نادي جديد للاعب البالغ من العمر 34 سنة، والذي مثّل العملاق الإسباني برشلونة، في وقتٍ سابق.

وحسب صحيفة "terra"، فقد باولينيو، مكانه في التشكيل الأساسي للنادي البرازيلي؛ بسبب حالته البدنية السيئة، وكثرة الإصابات التي تعرض لها، في الفترة الماضية.

وكشفت الصحيفة، عن تعرض نجم الأهلي السابق، لتمزق في الرباط الصليبي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي، ومنذ العودة منها؛ وهو لا يستطيع استعادة مستواه الفني والبدني.

وفي النهاية، أكدت الصحيفة، على أنه في حال فشلت إدارة كورينثيانز، في تسويق عقد باولينيو، ستحاول التوصل إلى اتفاق رسمي معه؛ لـ"فسخ" العقد بالتراضي.