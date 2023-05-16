مهمة دولية مفاجئة .. بيتسو موسيماني مرشح لمنصب قوي بعد نجاحه مع الأهلي

مصادرنا أكدت رحيله عن الأهلي، ومحتمل أن يعود للمهام الدولية لأول مرة منذ عام 2012م

بعدما قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التحرر من قارته الإفريقية والخروج في مهمة آسيوية أولى في مسيرته بقيادة الأهلي السعودي الموسم الجاري، يبدو أن هناك عودة محتملة للقارة السمراء.

الجنوب إفريقي لن يستكمل مسيرته مع الأهلي وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لما أكدته مصادر "GOAL"، في ظل عدم الرضا بشكل كامل عما قدمه مع الفريق في دوري يلو للدرجة الأولى.

ومع الحديث عن الوجهات المحتملة له في الموسم المقبل، أوضح موقع "القاهرة 24" وفقًا لمصدر في منتخب نيجيريا أن الاتحاد المحلي يدرس التعاقد مع موسيماني، لقيادة النسور في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وأوضح المصدر النيجيري أن اتحاد الكرة لديه قناعة بقدرة موسيماني على تطوير مشروع إعادة بناء المنتخب خلال السنوات المقبلة، على عكس نظرتهم في المدير الفني الحالي للنسور الخضر البرتغالي جوزيه بيسيرو، بجانب رغبتهم في المنافسة بقوة على لقب البطولة القارية، التي تنطلق في يناير 2024م.

وحال نجاح هذه الخطوة، ستكون هذه المهمة الدولية الأولى لموسيماني بعد رحيله عن قيادة منتخب بلاده عام 2012م.

يذكر أن بيتسو موسيماني نجح في العبور بالأهلي لبر الأمان من موسم شاق في دور يلو، وحسم صعوده بشكل رسمي لدوري روشن في الموسم المقبل.