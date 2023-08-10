أخبار الأهلي اليوم | ثنائي عالمي جديد .. وسيميوني يغلق الباب أمام الجميع!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق العاشر من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق العاشر من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ميركاتو الأهلي لم ينته .. ضم ثنائي عالمي بـ185 مليون ريال!

حسم مسؤولو النادي الأهلي السعودي، صفقتين جديدتين، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. الأهلي يُعلن ضم فرانك كيسييه من برشلونة

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، ليكون لاعبًا في صفوف الراقي بداية من الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

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الاتحاد يصدم الأهلي بـ"صفقة تبادلية" .. ويودع نجمه رسميًا!

شهد ميركاتو نادي الاتحاد السعودي "المحلي"، نشاطًا ملحوظًا في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

العرض السعودي؟ رد صادم من سيميوني بشأن التدريب في دوري روشن

كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن موقفه من التدريب في دوري روشن السعودي، بعدما تلقى عرضًا مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"

تحرك عاجل من الأهلي لضم نجم ليفربول .. وصفقة تركية مفاجئة

يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، بشكل مكثف للغاية؛ من أجل إكمال تدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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