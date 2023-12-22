أخبار الأهلي اليوم | تحسر نجم السيتي على محرز .. ويايسله يضع شرطًا حاسمًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 22 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

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نجم مانشستر سيتي يتحسر على رحيل رياض محرز إلى الأهلي .. ويتحدث عن إمكانية انتقاله للسعودية

رد النجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

ضربة لأحلام الأهلي .. رباعي أوروبي عملاق يهدد بخطف صفقة الشتاء الكبرى

بات النادي الأهلي السعودي، مهددًا بخسارة صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، ضمن خطته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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"جوارديولا تمسك بي ولكن!" .. رياض محرز يتحدث عن كواليس رحيله من مانشستر سيتي إلى الأهلي

بالتزامن مع لقائه مع أصدقائه السابقين في مانشستر سيتي الإنجليزي، تحدث الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، عن كواليس رحيله عن الأول، مرجعًا الأمر إلى عائلته. "اقرأ التفاصيل"

"ضربة جزاء بالنية" .. الهلال يسخر من منافسيه بعد هدفه المثير للجدل أمام أبها

تعامل الهلال مع تشكيك منافسيه في نزاهة أهدافه بطريقة كوميدية، خاصةً بعد هدفه في شباك أبها، اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

يايسله وضع شرطًا حاسمًا .. الأهلي يوقع مع اسم إنجليزي كبير!

بعد أيام طويلة من المفاوضات.. يبدو أن مسؤولي الأهلي السعودي، نجحوا أخيرًا في الحصول على توقيع أحد الأسماء الإدارية الكبرى؛ للعمل في النادي. "اقرأ التفاصيل"

"مهتم بالشمس والبحر" .. تعليق مفاجئ من رئيس نابولي بشأن زيلينسكي والسعودية!

علق أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي على الاهتمام السعودي بلاعب وسط فريقه بيوتر زيلينسكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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