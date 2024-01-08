أخبار الأهلي اليوم | تحديد بديل روبرتو فيرمينو ومنافسة قوية لخطف لاعب الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الثامن من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثامن من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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المفاوضات بدأت .. الأهلي يختار ابن ريال مدريد لـ"تعويض" روبرتو فيرمينو

لا يزال النادي الأهلي السعودي، يبحث عن مهاجم جديد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الجدل بشأن مستقبل البرازيلي روبرتو فيرمينو. (طالع التفاصيل)

بعد رغبة الأهلي في ضمه .. تطورات صفقة جوشوا كيميتش وموقف اللاعب!

يُعد متوسط الميدان الألماني جوشوا كيميتش، أحد أكبر أهداف المملكة العربية السعودية، في الفترة القادمة؛ وسط ارتباط اسمه بـ"الانتقال" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

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يد الأهلي الخفية؟ مدافع الاتفاق يرفض الاتحاد ويُعرقل صفقة التبادل

يبدو أن الانتقالات الشتوية هذا الشهر في دوري روشن السعودي ستُعنون بصراع المحليين، حيث تتنافس عدة أندية على الظفر بالجواهر السعودية، ذلك بعدما كان الصراع في الصيف الماضي على النجوم الأجانب. (طالع التفاصيل)

سباق الفوز بمصعب الجوير .. الأهلي يُنافس 4 أندية والهلال يحسم اختياره

يشتد الصراع بين أندية دوري روشن السعودي للفوز بخدمات لاعب وسط الهلال الشاب، مصعب الجوير، خلال انتقالات يناير الجاري، خاصة بعدما فتح ناديه الباب لرحيله. (طالع التفاصيل)

"خليفة كريستيانو رونالدو" .. مطالب أوروبية بانتقال نجم برشلونة للدوري السعودي

قدم حساب "EiF" الجماهيري نصيحة لجناح برشلونة، جواو فيليكس، بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، وذلك بعد اتضاح صعوبة استمراره مع فريقه الكتالوني وعودته إلى أتلتيكو مدريد. (طالع التفاصيل)

فيديو | بطريقة خرافية .. كيسييه يتألق مع كوت ديفوار ويُسجل هدفًا عالميًا

قاد فرانك كيسييه لاعب وسط النادي الأهلي منتخب بلاده كوت ديفوار لتحقيق انتصارًا كبيرًا على نظيره سيراليون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت مساء السبت. (طالع التفاصيل)

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