أخبار الأهلي اليوم | رد قاطع على عرض بيشكتاش لديميرال .. ومن يتحمل رواتب ماكسيمين!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 21 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق 21 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الأهلي يرد على طلب بيشكتاش بضم ميريح ديميرال!

كشفت تقارير إعلامية تركية عن قرار إدارة النادي الأهلي، حول العرض المُقدم من نادي بيشكتاش، للتعاقد مع المدافع الدولي ميريح ديميرال، في موسم الميركاتو الصيفي.

ووفق صحيفة Aksam، إن بيشكتاش عرض على الأهلي، تحمل نصف راتب ميريح ديميرال، وضمه على سبيل الإعارة، ولكن الأهلي رفض العرض التركي.

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وكان الأهلي قد حدد مبلغًا ماليًا من أجل بيع عقد ديميرال، الذي قدم بطولة مميزة برفقة منتخب تركيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث اشترطت الإدارة مبلغ 15 مليون دولار، للموافقة على رحيله، وفق التقارير التركية.

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن حقيقة تكفل برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة، بدفع رواتب الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، نجم الأهلي، خلال فترة إعارته لصفوف فنربخشة التركي.

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لا يختلف اثنان على الثورة الهائلة التي أحدثها دوري روشن السعودي، والذي صار حديث الأوساط الرياضية العالمية، بعد موسم ميركاتو تاريخي، شهد انتقال عدد نجوم العالم، للانتقال إلى هذا الدوري البارز الذي قرر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى خارج أوروبا فيه.

رحل أحمد حجازي ورومارينيو ومارسيلو جروهي وسلمان الفرج وصالح الشهري ودافيد أوسبينا، وفي الطريق أسماء أخرى مثل تاليسكا وميشايل وغيرهم ... كلهم دفعوا الثمن المنطقي لثورة دوري روشن السعودي التي بدأت صيف 2023 ومازالت متواصلة.