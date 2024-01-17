أخبار الأهلي اليوم | بشرى سارة للراقي .. وقرار دي بروينه!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 17 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الإعلان سيكون قريبًا .. "محمد صلاح يرتدي قميص هذا الفريق السعودي!"

بعد أن كان قريبًا للغاية من نادي الاتحاد السعودي؛ يبدو أن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم العملاق الإنجليزي ليفربول، قد شهد تحوّلًا كبيرًا، في الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

جيرارد أنقذه من "عناد" الاتفاق .. رحيل هندرسون يزف البشرى للأهلي والاتحاد

بعدما حُسم مستقبل جوردان هندرسون نجم وسط الاتفاق السعودي بالرحيل عن ناديه والانضمام إلى أياكس أمستردام، كشف الصحفي بن جاكوبس المزيد من الأسرار والكواليس حول اتفاق فسخ العقد بين الطرفين ودور المدرب ستيفن جيرارد فيما حدث. "اقرأ التفاصيل"

مزاملة رونالدو في النصر أم الاتحاد أو الأهلي؟ .. قرار مشترك من مانشستر سيتي وكيفين دي بروينه

منذ عدة أشهر، واسم النجم البلجيكي الكبير كيفين دي بروينه، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مرتبطًا بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

هدف الأهلي .. مهاجم برينتفورد يفتح الباب أمام الانتقال إلى السعودية بـ"شرطين"!

تحدث المهاجم الإنجليزي إيفان توني، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بالتزامن مع أنباء رغبة النادي الأهلي السعودي، في التعاقد معه. "اقرأ التفاصيل"

"تهديدات وضرب وسب بالأم" .. علاقة مانشيني مع لاعبيه قبل أزمة متمردي السعودية

"جبان ومعقد نفسيًا".. بهذه الجملة وصف أسطورة الكرة السعودية ياسر القحطاني، الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني. "اقرأ التفاصيل"

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