أخبار الأهلي اليوم | بسام الحريجي يصدم يايسله، وصفقة الـ144 مليون ريال!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 21 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 ديسمبر 2023

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بسام الحريجي يُوجه ضربة قوية لماتياس يايسله

وجه الظهير الأيمن للأهلي بسام الحريجي ضربة قوية لمدرب الفريق، ماتياس يايسله، باستمرار غيابه عن التدريبات ليتأكد خروجه من حسابات المواجهة القادمة أمام الحزم في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

المدرب كان يُمني نفسه باستعادة اللاعب قبل لقاء الغد لكن استمرار آلام الظهر منعت الحريجي من العودة للمران ليتأكد غيابه عن المباراة.

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