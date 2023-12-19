رسميًا | معاقبة رئيس الأهلي بسبب إثارة الرأي العام

أثار الجدل بعد مباراة الأهلي أمام الرائد

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"؛ بسبب تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الرائد.

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الأهلي اكتفى بالتعادل (0-0) مع الرائد، يوم 9 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبعد مباراة الراقي أمام الرائد.. فتح العيسى "النار" على التحكيم، معتبرًا أنه الحلقة الأضعف التي تشوه المشروع الرياضي الكبير، في المملكة العربية السعودية.

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وفي هذا السياق.. كشفت اللجنة في بيان رسمي، عن معاقبة العيسى بغرامة مالية تقدر بـ60 ألف ريال سعودي؛ بسبب مخالفته المادتين (50-2) و(50-4) من لائحة الانضباط.

لجنة الانضباط حذرت رئيس مجلس إدارة الأهلي، من تكرار تصريحاته المثيرة للرأي العام؛ وإلا سيتم تشديد العقوبات عليه، مع إعطائه حق الاستئناف على القرار الصادر ضده.

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