في السنة الواحدة .. نجم إيطاليا على أبواب الأهلي مقابل 144 مليون ريال

الأهلي يستعد لحسم صفقة عالمية ضخمة

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يستعد النادي الأهلي السعودي، للدخول بقوة في صفقة التعاقد مع أحد نجوم منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

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الأهلي يعاني من تذبذب في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، اليوم الأربعاء، ترغب الإدارة الأهلاوية في التعاقد مع شيرو إيموبيلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي.

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الصحيفة كشفت عن أن النادي الأهلي، مستعد لتقديم راتب سنوي للاعب البالغ من العمر 33 سنة، يُقدر بـ35 مليون يورو "144 مليون ريال سعودي".

وأشارت إلى أن إيموبيلي، الذي رفض عرضًا من نادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بسبب رغبته في المشاركة مع لاتسيو، في دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الحالي، أصبح منفتحًا الآن على فكرة الانتقال إلى السعودية.

وأوضحت الصحيفة، أن الأهلي سيحاول استغلال تواجد شيرو إيموبيلي مع لاتسيو، في الأراضي السعودية، خلال شهر يناير القادم، من أجل خوض بطولة كأس السوبر الإيطالي، التي تستضيفها المملكة؛ لحسم الصفقة.

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