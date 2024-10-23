أخبار الأهلي اليوم | إيفان توني يرد على منتقديه .. وفينيسيوس جونيور يتحدث عن مستقبله!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

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"النصر عرض 400 مليون ريال لضمه" .. نجم ريال مدريد يقرر الانتقال إلى السعودية!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قرر أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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رونالدو يتصدر ومكانة خاصة لتوني .. الكشف عن الرواتب الحقيقية لنجوم دوري روشن السعودي

على مدار العامين الماضيين، أصبح دوري روشن السعودي من القوى العظمى في سوق الانتقالات بمختلف أنحاء العالم، حيث تفوق على العديد من الدوريات الأخرى مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

رسالة غير مباشرة للسعودية .. فينيسيوس جونيور يتحدث عن مستقبله ويعلن التحدي بعد "هاتريك" دورتموند

تحدث الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله؛ في ظل ربط اسمه بشكل مستمر، بالرحيل والانتقال إلى الملاعب السعودية. "اقرأ التفاصيل"

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وسط ترقب سعودي .. دي بروينه يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي ويختار وجهته الجديدة

حسم كيفن دي بروينه مستقبله مع ناديه مانشستر سيتي، حيث قرر، حسبما أفاد الصحفي ساشا تافوليري، عدم تجديد عقده واختار بالفعل وجهته الجديدة. "اقرأ التفاصيل"

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم. "اقرأ التفاصيل"

"لا تزعجني آراؤكم!" .. إيفان توني يرد على الانتقادات بعد مستواه مع الأهلي

رد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها؛ بسبب سوء مستواه مع قلعة الراقي. "اقرأ التفاصيل"