أخبار الأهلي اليوم | انفجار خالد العيسى، إنجاز فراس البريكان، واتهامات ماتياس يايسله للاعبين

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 7 مايو 2024

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مشاركة ميتروفيتش مع الهلال "غير قانونية"؟ .. حقيقة منح نقاط الكلاسيكو للأهلي

ماذا قدّم رياض محرز أمام الهلال؟..

رياض محرز .. "نحس متكرر مع الأهلي والقدر يمنحه فرصة التلاعب بنجم الهلال مجددًا"

رد غاضب من رئيس الأهلي بعد الكلاسيكو..

"استمرار سرقة الأهلي وحقيقة الانقلاب على يايسله" .. خالد العيسى ينفجر بعد السقوط أمام الهلال

خالد العيسى يتحدث عن عديد الملفات الساخنة..

خالد العيسى يحسم مستقبله مع الأهلي رسميًا .. ويتساءل: "لماذا لم يتم تضييق الخناق على النصر؟!"

الأهلي خسر أمام الهلال بعدما كان متقدمًا بالنتيجة

رغم مرارة الخسارة .. هدف فراس البريكان أمام الهلال يمنحه إنجازًا شخصيًا مذهلًا

هدف الصربي أثار الكثير من الجدل، والسخرية هي طريقته للرد!

الجميع ينتظر تحرك الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفي القادم

الهدف كان مؤثرًا في عودة الهلال للمباراة ومن ثم خطف الفوز، فهل كان غير قانونيًا؟

صاحب الهدف القاتل في كلاسيكو الأهلي والهلال يتحدث..

كلمة الختام كانت من نصيب جمهور الهلال..

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال أمام الأهلي..

حلو الأهلي لا يكتمل والهلال تفصله خطوة على حلم استعادة لقب دوري روشن..

الهلال يلامس لقب الدوري..