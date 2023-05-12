أخبار الأهلي اليوم | الراقي بطلًا للدوري .. وعمر السومة نسخة قطرية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 12 مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 12 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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موسيماني لأبناء بلده: الدوري الأفضل في العالم؟ فلتأتوا إلى السعودية

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفروقات بين الدوريين السعودي والجنوب إفريقي، موجهًا نصيحة لأبناء بلده بالعمل على الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

لعنة رودي جارسيا تطارد مسلي آل معمر داخل النصر .. "كارثة جديدة والأهلي المستفيد"

في يوم 13 أبريل 2023.. أعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، "إقالة" المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

استثنائية محفوفة بالإخفاقات وأمل قائم .. عمر السومة "النسخة القطرية"

ربما خرج مضطرًا أو مجبرًا بمعنى أدق، لكن خطوة كان لا بد منها، للتحرر قليلًا من كم الضغوطات الكبيرة في الأهلي السعودي، وها هو الموسم قد مر، وعودته اقتربت كثيرًا.. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "عاهدناك منصفًا" .. مظاهرة حب من جمهور الأهلي لـ"تركي العجمة"

حمل جمهور الأهلي السعودي عبارات الحب والثناء للإعلامي الرياضي تركي العجمة؛ مقدم برنامج "كورة روتانا"، وجاء اسمه ضمن أكثر المواضيع تداولًا في المملكة عبر "تويتر". "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الأهلي يتوج بطلًا لدوري الشباب

توج فريق النادي الأهلي بلقب الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عامًا لموسم 2022-2023، رغم التعادل أمام جاره اللدود الاتحاد بهدف لمثلهما.

الأهلي أنهى الموسم في صدارة الدوري السعودي الممتاز للشباب برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الوصيف.

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