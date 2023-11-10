أخبار الاتحاد اليوم | عرض رسمي لمدرب جديد .. الحائلي يخرج عن صمته

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

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بعد استبعاده من قائمة فرنسا .. رسالة خاصة من ديشان إلى كانتي

واصل ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا استبعاد نجولو كانتي نجم وسط الاتحاد من قائمة الديوك لمباريات تصفيات يورو 2024، لكنه أرسل له رسالة خاصة طمأنه خلالها على مستقبله الدولي. "اقرأ التفاصيل"

"رفض النصر سابقًا" .. اسم عالمي يحسم قراره من تدريب الاتحاد

لا يزال مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، يبحث عن مدير فني جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

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الهلال ينافس الاتحاد على ظهير برشلونة .. وكشف "وجهة" كاسيميرو المحتملة في السعودية

بدأت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في التخطيط للتعاقدات الشتوية القادمة "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوفها بقوة. "اقرأ التفاصيل"

"الرسمي وصل" .. تفاصيل عرض الاتحاد لمدرب ريال مدريد الأسبق

يتفاوض مسؤولو نادي الاتحاد السعودي "حاليًا"، مع أكثر من مدرب عالمي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

ديبالا يوجه صدمة جديدة إلى أندية دوري روشن السعودي!

وجه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا صدمة جديدة إلى أندية دوري روشن السعودي، التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد أن صدمهم خلال الصيف الماضي! "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "أسوي أكثر من اللي عليا" .. أنمار الحائلي يرد على انتقادات جماهير الاتحاد

التزم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الصمت خلال الفترة الماضية، على الرغم من الانتقادات القوية التي تلقاها، والمطالبات بتقديم استقالته، ليتحدث لأول مرة بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

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