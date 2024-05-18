أخبار الاتحاد اليوم | جاياردو مُرشح لعملاق أوروبي بعد ميلان .. وحمد الله يصدم العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت الموافق الـ18 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق الـ18 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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طوق نجاة للهرب من جحيم الاتحاد .. جبهة داخل برشلونة تدعم جاياردو لخلافة تشافي!

انتقل برشلونة إلى مرحلة جديدة، وهي رحلة البحث عن مدرب جديد يخلف الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي استقرت الإدارة على رحيله بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

ما موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2024-2025.. (طالع التفاصيل)

خاص | صدمة جديدة تضرب الاتحاد بسبب عبدالرزاق حمدالله

"المصائب لا تأتي فُرادى".. هذا هو حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية. (طالع التفاصيل)

"سلوكه المشين يمنح فرصة ذهبية للاتحاد" .. يوفنتوس يعلن إقالة ماسيميليانو أليجري رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، "إقالة" ماسيميليانو أليجري، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

مفاجأة من قلب ميلان.. "تجاهل جاياردو والبديل مدرب الأهلي!"

دخل مُدربون جدد ضمن الترشيحات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، خلال الموسم الرياضي المقبل، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي بات قريبًا من مغادرة قلعة الروسونيري. (طالع التفاصيل)

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي.. (طالع التفاصيل)

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