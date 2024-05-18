طوق نجاة للهرب من جحيم الاتحاد .. جبهة داخل برشلونة تدعم جاياردو لخلافة تشافي!

انتقل برشلونة إلى مرحلة جديدة، وهي رحلة البحث عن مدرب جديد يخلف الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي استقرت الإدارة على رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وبات رحيل تشافي عن برشلونة مسألة وقت، بعد انقلاب الرئيس جوان لابورتا على المدرب الشاب بسبب تصريحاته الأخيرة في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، والتي قال خلالها إن الظروف الاقتصادية للبارسا تجعل المنافسة مع الأندية الكبرى صعبة للغاية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن المكسيكي رافائيل ماركيز، مدرب فريق الرديف والألماني هانز فليك هما أقرب المرشحين لقيادة برشلونة في المستقبل القريب.

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وأضافت: "هناك مرشح ثالث خلف ماركيز وفليك، هو الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدرب الحالي لفريق الاتحاد السعودي والذي كان دائمًا محبوبًا من قبل القادة الحاليين لبرشلونة".

وتابعت: "يرتبط المدرب الأرجنتيني بعقد مع اتحاد جدة حتى عام 2025، لكن رحيله لن يكون معقدًا، لأنه ليس مرتاحًا ونتائجه ليست جيدة وسيكون من السهل التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الرياضيين في النادي السعودي، ومن بينهم كوليس رامون بلانيس السابق وفرانك كاربو".

ولم تكن تجربة جاياردو مع الاتحاد موفقة على الإطلاق، حيث خسر كل البطولات المحلية الممكنة وودع كأس العالم للأندية مبكرًا أمام الأهلي المصري وكذلك دوري أبطال آسيا على يد مواطنه الهلال، بينما يحتل فريقه المركز الخامس في دوري روشن، قبل جولتين من النهاية.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن رافا ماركيز نال رضا الإدارة الحالية بشكل كبير في ظل قيادته لفريق الرديف إلى نتائج مميزة، بينما يبقى خيار فليك قويًا، خصوصًا أنه سيقدم كل التسهيلات للتوقيع لبرشلونة ووكيله هو بيني زاهافي، الذي يحتفظ بعلاقة شخصية كبيرة مع الرئيس جوان لابورتا.

وختمت: "في الواقع، قيل إن المدرب الألماني، الذي يدرس اللغة الإسبانية منذ أشهر، كان متابعًا للغاية خلال الساعات التي عقد فيها اجتماع تشافي مع رئيس برشلونة في 24 أبريل في منزله".