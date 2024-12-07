أخبار الاتحاد اليوم | نجم "هوليوود" يحتفل بالانتصار في كلاسيكو النصر .. وحسم مصير موسى ديابي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"مشروع الاتحاد بدأ" .. لوران بلان مستاء رغم الفوز على النصر ويعلّق على "قراره الغريب" في الكلاسيكو!

تقدم الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، بالتهنئة للاعبيه على الفوز في كلاسيكو النصر، قائلًا إن مشروع العميد بدأ هذا الموسم، وإن كلا الفريقين قدما مباراة رائعة، على المستويين الفني والبدني، والنصر كان جيدًا. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"خلّها تبرق وترعد!" .. الاتحاد يستغل صورة نجمه لـ"السخرية" من كريستيانو رونالدو بعد الفوز على النصر

سخر نادي الاتحاد من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر؛ بعد كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | فين ديزل يحتفل مع الاتحاد بالفوز على النصر .. وفلاته يرد على "طقطقة" وليد الفراج!

شهدت ملعب الجوهرة المشعة، أجواء مثيرة عقب فوز الاتحاد في مباراة الكلاسيكو أمام النصر بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"أرى موتى!" .. كريم بنزيما يسخر من لاعب النصر بعد فوز الاتحاد ويؤكد: عندما نتحدث يجب أن نتحمل المسؤولية

سخر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من أحد لاعبي النصر؛ بعد كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

دومينجوس سواريز يحسم جدل موسى ديابي رسميًا .. ويوجه رسالة إلى نجوم الاتحاد بعد الفوز على النصر

وجّه البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، "رسالة" إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الفوز على النصر، في كلاسيكو السعودية الكبير. "اقرأ التفاصيل"

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

بعد صفعة الاتحاد .. إدارة النصر تفاجئ كريستيانو رونالدو بقرار عاجل

تلقت جماهير النصر خيبة أمل كبيرة، بخسارة الفريق على يد الاتحاد (1-2)، أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

صفقة طوارئ "مجانية" .. طريد الاتحاد يدخل حسابات نابولي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي نابولي في التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب الاتحاد السابق. "اقرأ التفاصيل"