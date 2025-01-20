أخبار الاتحاد اليوم | كواليس جديدة عن ميركاتو العميد وسر دفع إدارة لؤي مشعبي رواتب لاعب الخلود

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ20 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الإثنين الموافق الـ20 يناير 2025، وكل ما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

بلان يرد على إمكانية "قطع إعارة" مروان الصحفي وفيصل الغامدي .. ويكشف موعد عودة أحمد شراحيلي لمباريات الاتحاد

رد لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، على إمكانية عودة الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"صفقة برشلونة وحسم موقف الصحفي والغامدي" .. كواليس جديدة في ميركاتو الاتحاد وحقيقة "التبادل" مع النصر

كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، عن كواليس ما يدور داخل نادي الاتحاد، فيما يتعلق بتحركات العميد في موسم الميركاتو الشتوي، بين حسم صفقة المواليد، ومصير أحمد الغامدي، لاعب وسط الفريق، وكذلك حقيقة عودة الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي من رحلة الإعارة في بيرشكوت البلجيكي. (طالع التفاصيل)

GOAL

"الاتحاد يدفع رواتب لاعب الخلود" .. حامد البلوي يفسر قرار العميد و"مكاسب" الفوز على الأهلي

قال حامد البلوي، المشرف على الكرة بنادي الخلود، إن الفريق كان حريصًا على تحقيق ثلاث نقاط من فريق كبير مثل الأهلي، مضيفًا أن الاتحاد يدفع رواتب لاعب الفريق. (طالع التفاصيل)

يا لحظ الاتحاد .. مصعب الجوير يفقد فرصة الثأر للهلال!

يحل الشباب ضيفًا على الاتحاد في قمة الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وقد فقد نجمه مصعب الجوير فرصة الثأر من العميد لفريقه الأصلي الهلال. (طالع التفاصيل)

بعد جدل قلة مشاركاته مع الاتحاد .. عرض "مفاجئ" يخلص لوران بلان من صداع أحمد الغامدي

تلقى نادي الاتحاد، عرضًا من أحد الأندية، للتعاقد مع أحمد الغامدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الميركاتو الشتوي. (طالع التفاصيل)

"الهلال مثله والنصر بعيد عن الدوري" .. رسالة شديدة اللهجة ضد محاولات "التقليل" من الاتحاد

وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف، رسالة شديدة اللهجة، ضد محاولات البعض بالتقليل من فريق الكرة بنادي الاتحاد، باعتباره منافسًا على البطولات خلال الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)