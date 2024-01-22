أخبار الاتحاد اليوم | موعد كلاسيكو الهلال ومحاولة "فاشلة" لانتشال كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رسميًا | تحديد موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد، والأهلي أمام مهمة صعبة على مدار شهر كامل

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الخمس جولات المقبلة (من 20 إلى 24)، والتي من المقرر أن تستأنف عقب نهاية كأس آسيا قطر 2023. (طالع التفاصيل)

المفاجآت تتوالى .. بنزيما مطلوب في ناديه السابق وخطوة واحدة تمنعه!

كشف الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو جديد موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها وتسببت في استبعاده من معسكر دبي الحالي. (طالع التفاصيل)

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الرحيل عن جدة والبقاء في السعودية .. تطورات مفاجئة في مستقبل بنزيما مع الاتحاد

مازال الضباب يُحيط بمستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد، خاصة بعد استبعاده من معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليًا في دبي، إذ يتحدث البعض عن رغبته في الرحيل فيما يتجه البعض لتأكيد استمراره. (طالع التفاصيل)

"جوهرة قطر" الذي نبذه النصر وخسرته السعودية .. "المنتهي" أكرم عفيف يجلد ولا يبالي!

إن حضر في الملعب وكان في أفضل حالاته، ففريقه ضامن لهدف منه أو ربما صناعة أو تمريرة مفتاحية، وإن لم يكن في يومه فحتمًا سيظهر بلقطة فارقة، ترجح كفة فريقه، أما وإن حضر من على مقاعد البدلاء فانتظر تحول اللقاء رأسًا على عقب، إنه أكرم عفيف؛ جناح أيسر السد والمنتخب القطري. (طالع التفاصيل)

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