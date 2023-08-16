تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

أخبار الاتحاد اليوم | مقاطعة المدرجات .. وليفربول يوافق على بيع محمد صلاح

أحمد فرهود
Liverpool fans Anfield Mohamed Salah flag general viewGetty
الإتحادليفربولمحمد صلاحدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أغسطس 2023م

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

فيديو | وليد الفراج يولعها: ليفربول وافق على بيع صلاح للاتحاد ولكن هذا هو العائق الوحيد!

فجّر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مفاجأة من العيار الثقيل، عن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي (طالع التفاصيل).

تعثر رحيل طارق حامد .. والاتحاد يحصل على موافقة لاعب الهلال السابق!

شهدت صفقة انتقال النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي إلى ضمك، تعثرًا مفاجئًا، خلال الساعات القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

النصر يُحطم أحلام الاتحاد ويتفق على ضم نجم مانشستر سيتي

نجح نادي النصر السعودي في القيام بمفاجأة مدوية، بالتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع مدافع الفريق أيمريك لابورتي خلال هذا الصيف (طالع التفاصيل).

"مقاطعة مدرجات الاتحاد" .. الجماهير تنتفض ضد "إهانات" أنمار الحائلي!

انتفضت جماهير الاتحاد السعودي، ضد أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، مهددة بـ"مقاطعة" الحضور في المباريات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

طلب عاجل لـ"دعم" نادي الاتحاد قبل مونديال الأندية

طالب أحمد جميل، قائد نادي الاتحاد السابق، بدعم قلعة العميد، بصفقتين عالميتين جديدتين، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب جميل عبر حسابه بمنصة "إكس": "يجب على إدارة الاتحاد، التعاقد مع مدافع أجنبي، ولاعب آخر في خانة الجناح.. الفريق سيشارك في مونديال العالم، ويستحق الدعم من الجميع".

"تجربة كارييو وبديل محمد صلاح في الاتحاد" .. سيناريوهات تنتظر سالم الدوسري مع الهلال بعد صفقة نيمار

"أنا في السعودية أنا هلالي".. هكذا أعلن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، انضمامه إلى قلعة الزعيم، في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

خسر الرقم القياسي وتشاجر مع كلوب .. الاتحاد السعودي ملاذك الآمن يا صلاح!

فعلها من قبله رياض محرز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار وانتقلوا لدوري روشن السعودي، فهل يفعلها محمد صلاح وينضم لهم؟ (طالع التفاصيل).

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

138343 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 74469كريم بنزيما
  • 7485خاليدو كوليبالي
  • 11695روبرتو فيرمينو
  • 5807نجولو كانتي
  • 13583مارسيلو بروزوفيتش
  • 25304صفقة أخرى
138343 الأصوات

اختيارات المحررين