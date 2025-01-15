أخبار الاتحاد اليوم | تكذيب حديث لوران بلان عن نجم العميد وصورة مسربة تكشف حقيقة التعاقد مع لاعب النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.

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بعد عرض الـ40 مليون ريال .. الاتحاد يحسم قراره من بيع لاعبه في "الشتوية"

حسم مسؤولو نادي الاتحاد، قرارهم من "بيع" عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

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تكذيب حديث بلان عن نجم العميد .. موسى ديابي يفاجئ الجميع بظهوره في تدريبات الاتحاد

"إصابته حساسة!".. هكذا نشر لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، الرعب بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بشأن "الحالة الصحية" للجناح المتألق موسى ديابي. (طالع التفاصيل)

بعد أنباء انتقاله من النصر للاتحاد .. صور مسربة لـ"اجتماع الرياض" تحسم جدل مستقبل أندرسون تاليسكا

في الأيام القليلة الماضية.. تحدى برنامج "برا 18" الجميع، وأعلن اقتراب أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

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نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه .. قرار رسمي من الاتحاد السعودي بشأن المواهب المحلية

"لا توجد مواهب جديدة والمنتخب الوطني هو من يدفع الثمن!".. صرخة أطلقها الكثيرون على مدار الأشهر القليلة الماضية؛ وذلك بعد التراجع الكبير في أداء ونتائج الأخضر السعودي، في مختلف المحافل. (طالع التفاصيل)

"العين على خماسي برشلونة" .. الأندية السعودية تبدأ اجتماعاتها مع ديكو

يبدو أن الأندية السعودية وجهت أنظارها إلى برشلونة، في محاولة للتعاقد مع أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، أو الصيف القادم. (طالع التفاصيل)

"أحرج صحفيًا بسبب الميركاتو!" .. لوران بلان يمهد لسحب اختصاص كريم بنزيما ويرد على مجاملة نجم الاتحاد

رد لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، على الكثير من "الملفات الساخنة" المتعلقة بمسيرة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"الإصابة في مكان حساس وأطباء الاتحاد تسرعوا!" .. لوران بلان يكشف قصة معاناة موسى ديابي

تحدث لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن قصة معاناة موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، مع الإصابة. (طالع التفاصيل)